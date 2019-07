അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ രാജ്യസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ എം.എല്‍.എമാര്‍ മറുകണ്ടം ചാടാതിരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുന്‍കരുതല്‍. 65 എം.എല്‍.എമാരെ രാജസ്ഥാനിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൗണ്ട് അബുവിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന വക്താവ് അറിയിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജൂലായ് അഞ്ചിനാണ് ഗുജറാത്തില്‍നിന്നുള്ള രണ്ട് രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാര്‍ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്‌തേക്കുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭയം. ഇതുമുന്നില്‍കണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തങ്ങളുടെ 65 എം.എല്‍.എമാരെ സുരക്ഷിതകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന് ആകെ 71 എം.എല്‍.എമാരാണ് ഗുജറാത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ അല്‍പേഷ് ഠാക്കൂര്‍, ധവാല്‍സിങ് സാലാ എന്നിവര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ്. ഹിമ്മാത്സിങ് പട്ടേല്‍, ഇമ്രാന്‍ ഖേഡവാല, ശൈലേഷ് പര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള സംഘത്തില്‍ ചേരില്ല. ഇവരുടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ജഗന്നാഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്നതിനാലാണ് മൂന്നുപേരും സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതെന്നാണ്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവിന്റെ വിശദീകരണം.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും ജുഗല്‍ ഠാക്കൂറുമാണ് ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. മുന്‍ എം.എല്‍.എ. ചന്ദ്രിക ചുഡാസമയും ഗൗരവ് പാണ്ഡ്യയും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായും മത്സരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ അമിത് ഷായും സ്മൃതി ഇറാനിയും ഇത്തവണത്തെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചതോടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്യസഭ സീറ്റുകളില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്.

