അഹമ്മദാബാദ്: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഒബിസി നേതാവ് അല്‍പേഷ് ഠാക്കൂര്‍ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.

2017-ല്‍ അല്‍പേഷ് കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച രധന്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഫല പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രഘു ദേശായി 9161 വോട്ടിന് മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുകയാണ്.

അല്‍പേഷിനൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട ഠാക്കൂര്‍ സമുദായത്തിലെ മറ്റൊരു എംഎല്‍എ ധവല്‍സിങ് ചലയും പരാജയ ഭീഷണിയിലാണ്. ബയാദ് മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്കായി മത്സരിക്കുന്ന ധവല്‍ സിങ് 2757 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് പിന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജാഷു പട്ടേലാണ് ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലടക്കം ഗുജറാത്തില്‍ ആറിടങ്ങളിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മൂന്നിടത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും മൂന്നിടത്ത് ബിജെപിയുമാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ഖെറലു, ലുനവാദ, തരാദ് എന്നീ മണ്ഡലത്തിലാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്.

