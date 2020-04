അഹമ്മദാബാദ്: ചൂടുള്ള തേപ്പുപെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

In my #whatsappwonderbox I have no idea if the cashier’s technique is effective but you have to give him credit for his creativity! 😊 pic.twitter.com/yAkmAxzQJT