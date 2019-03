ന്യൂഡല്‍ഹി: ജിഎസ്ടി നികുതി ഘടന വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന് ചേഞ്ച് മേക്കര്‍ ഓഫ് ദി ഇയര്‍ പുരസ്‌കാരം. ബിസിനസ് ലൈന്‍ പത്രമാണ് പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങില്‍ നിന്ന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന് വേണ്ടി ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങില്‍ നിന്ന് അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി പുരസ്‌കാരം വാങ്ങുന്ന ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ട്രോളിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി.

ജിഎസ്ടിയെ ഗബ്ബര്‍ സിങ് ടാക്‌സ് എന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പരിഹസിച്ചിരുന്നത്. അക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇപ്പോഴെന്തുപറയുന്നു എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ബിജെപിയുടെ ട്വീറ്റ്.

200 പേരോളം വരുന്ന പ്രതിനിധികളുടെ മുന്നില്‍ വെച്ചാണ് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിനു വേണ്ടി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗികത കുറ്റകരമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഐപിസി 377-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഹര്‍ജിക്കാരും ഇതേ പുരസ്‌കാരം പങ്കുവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗികത കുറ്റകരമല്ലെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധിയുണ്ടായത്.

2017 ലാണ് രാജ്യത്ത് ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയത്. ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സമയങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയായിരുന്നു അതിനെ ഗബ്ബര്‍സിങ് ടാക്‌സ് എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചത്.

നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ ജിഎസ്ടി കൂടി നടപ്പിലാക്കിയതിനെതിരെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വിമര്‍ശിച്ച ആളില്‍ നിന്നുതന്നെ പുരസ്‌കാരം വാങ്ങാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ മധുരം പ്രതികാരം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ബിജെപി.

Today GST COUNCIL got BUSINESS LINE-CHANGE MAKER OF YEAR AWARD. Presented to Finance Minister Shri @arunjaitley by Dr Manmohan Singh.



Gabbar Singh Tax, Rahul Gandhi? pic.twitter.com/TZO0gMT2e3 — BJP (@BJP4India) March 15, 2019

