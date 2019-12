ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം വൈകിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന ഡല്‍ഹി, പഞ്ചാബ്, പുതുച്ചേരി, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരും കേരളം, രാജസ്ഥാന്‍, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിര്‍മാലാ സീതാരാമനുമായി കൂടക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലാണ് ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ വൈകുന്നതില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാന്‍ വൈകുന്നത് തങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രിമാര്‍ പരാതിപ്പെട്ടു.

ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഒക്ടോബര്‍, നവംബര്‍ മാസത്തിലെയും കുടിശ്ശികയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും പഞ്ചാബിലെ ധനമന്ത്രി മന്‍പ്രീത് സിങ് ബാദല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിര്‍മലാ സീതാരാമനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രോഷത്തോടെയാണ് ബാദല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

ഞങ്ങള്‍ ഈ വിഷയം ധനമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ജയിലുകളും സ്‌കൂളുകളും ആശുപത്രികളും അടച്ചിടാന്‍ സാധിക്കില്ല. ആളുകള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാദിവസവും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വരാന്‍ കഴിയില്ല. ആരോടാണൊ ഞങ്ങള്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവര്‍ അതിനെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. നല്ല അനുഭവമല്ല ഞങ്ങള്‍ നാണംകെട്ടതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്- മന്‍പ്രീത് സിങ് ബാദല്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിയുന്നതും നേരത്തെ നഷ്ടപരിഹാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ കൃത്യമായൊരു സമയം പറയാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും ബാദല്‍ പറഞ്ഞു.

