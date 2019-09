ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യവസായരംഗത്ത്‌ വൈദ്യുതി, റിഫൈനറി, സ്റ്റീല്‍ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ എട്ട് സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്‌ 2.1 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു.

വൈദ്യുതി ,റിഫൈനറി, സ്റ്റീല്‍, പ്രകൃതി വാതകം, ക്രൂഡ് ഓയില്‍, വളം, സിമന്റ്, കല്‍ക്കരി തുടങ്ങിയ എട്ട് സുപ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്‌ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലായയില്‍ 7.3 ശതമാനം ആയിരുന്നു. ഇത് ഈ വര്‍ഷം ജൂലായിയില്‍ 2.1 ശതമാനമായിട്ടാണ് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത്.

സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂലായ് വരെയുള്ള കാലയളില്‍ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ ഉത്പാദനം മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപക്ഷേിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ഉയര്‍ന്നതായും രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

