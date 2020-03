ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയതലത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയിലെ പലചരക്കുകടകള്‍ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ അനുമതി നല്‍കി. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബെയ്ജാലും മറ്റ് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അവശ്യസാധനങ്ങളായ പാല്‍, ബ്രെഡ്, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്ക നിലനിന്നിരുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടലിന് മുമ്പ് ഇവ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് ആളുകള്‍ തിരക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കടകളില്‍ ആളുകള്‍ കൂട്ടമായെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി പ്രത്യേക പെര്‍മിറ്റോ ലൈസന്‍സോ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

We have decided to allow all establishments that supply essential items or are part of the supply chain for such items to function 24x7 to prevent overcrowding during the day. This will require no additional permits and licenses.