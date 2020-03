ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ(കോവിഡ്-19)യുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 21 ദിവസം ആരും വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിനായി എല്ലാവരും സ്വയംനിയന്ത്രിച്ച് വേണം കടകളില്‍ പോകാന്‍. പക്ഷേ, പലപ്പോഴും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകളില്‍ ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. സ്വയംനിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരോട് ഇത്തരം കടകളില്‍ വരുമ്പോള്‍ സാമൂഹികഅകലം പാലിക്കാന്‍ പറയുന്നതും ക്ലേശകരമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെല്ലാം ചില വ്യാപാരികള്‍ തന്നെ പോംവഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ ഏതാനുംചില നല്ല മാതൃകകള്‍.

പുതുച്ചേരി ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ കിരണ്‍ ബേദിയാണ് ചില വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ വരുമ്പോള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കടകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവരവര്‍ നില്‍ക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണിത്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അഖിലേഷ് ശര്‍മ്മയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

In Puducherry Milk booth.

Social distancing... pic.twitter.com/1nhoZZkyhS — Kiran Bedi (@thekiranbedi) March 25, 2020

ചിലയിടത്ത് വൃത്താകൃതിയിലും ചിലര്‍ ചതുരം വരച്ചുമെല്ലാം സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ ഈ വൃത്തം കടന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും കടയില്‍ പ്രവേശിക്കാം. നേരത്തെ കേരളത്തിലെ ചില ബിവറേജ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നിലും സമാനരീതിയില്‍ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

