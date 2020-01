ജയ്പൂര്‍: ഒരു മാസത്തിനിടെ നൂറോളം കുട്ടികള്‍ മരിച്ച കോട്ട ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചത് വിവാദമാകുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയായ ജെ.കെ ലോണ്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനായി രാജസ്ഥാന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി രഘു ശര്‍മ്മ എത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രിക്കായി പരവതാനി വിരിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ കൂട്ട മരണം വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയത്.

പരവതാനി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതോടെ ബിജെപി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ മന്ത്രി എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പരവതാനി നീക്കം ചെയ്തു.ആശുപത്രി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടന്‍ തന്നെ പരവതാനി നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ നിരവധി തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

തെരുവ് പന്നികളെ ആശുപത്രി പരിസരത്തുനിന്ന് കോട്ട നഗരസഭ നീക്കം ചെയ്തു. ആശുപത്രിയുടെ തകര്‍ന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ പുനര്‍നിര്‍മിക്കുകയും ചുവരുകള്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പെയിന്റടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ വാര്‍ഡിലെ കേടായ ഹീറ്ററുകളും ലൈറ്റുകളും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുന:സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും മുന്‍ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ മംമ്താ ശര്‍മ ആരോപിച്ചു. ഇതോടെ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ഇവരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞു,

വെള്ളിയാഴ്ച 15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള നവജാത ശിശു മരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ജെ.കെ ലോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് 34 ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 104 ആയി.

