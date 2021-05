ചെന്നൈ: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ വികാരാധീനനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് ചലച്ചിത്ര താരം പ്രകാശ് രാജ്. പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ വിതുമ്പുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പഴയൊരു വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശ് രാജിന്റെ പരിഹാസം.

Great performances don’t happen overnight.. TIMING..PAUSES...INTONATIONS.. BODY LANGUAGE..needs years of practice.. presenting to you .. our own #BalaNarendra ... #justasking pic.twitter.com/dTUwrSdrC7