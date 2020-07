അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിന് വന്‍ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊരുക്കി ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീര്‍ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പല തവണ മാറ്റിവെച്ച ക്ഷേത്രശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് നടക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ അമ്പതിലേറെ വി.ഐ.പികള്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭക്തര്‍ക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം തത്സമയം കാണുന്നതിനായി അയോധ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കൂറ്റന്‍ ടെലിവിഷന്‍ സ്‌ക്രീനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

ചടങ്ങില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമോയെന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അയോധ്യക്ഷേത്ര പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെയും ചടങ്ങില്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എല്‍.കെ.അദ്വാനി, മുരളി മനോഹര്‍ ജോഷി, ഉമാഭാരതി, സാധ്വി റിതംഭര, വിനയ് കതിയാര്‍, ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത് തുടങ്ങി പ്രമുഖരെയെല്ലാം ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു.

ഫെബ്രുവരിയിലാണ് രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. മൂന്നു മുതല്‍ മൂന്നര വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തായാക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

