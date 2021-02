ശ്രീനഗര്‍: വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രമായ പ്രകമ്പനം ശ്രീനഗറിലും അനുഭവപ്പെട്ടതായും ഭയപ്പെട്ടു പോയ താന്‍ നേരം കളയാതെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പും വലിച്ചെടുത്ത് വീടിന് പുറത്തേക്കോടിയെന്നും ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള തന്റെ ഭൂകമ്പാനുഭവം പങ്കു വെച്ചത്.

2005 ലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങിയോടാന്‍ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും കമ്പിളിപ്പുതപ്പും കൈക്കലാക്കി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. ഫോണ്‍ കയ്യിലെടുക്കുന്ന കാര്യം പോലും മറന്നെന്നും അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂചലനം എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

Not since the earthquake of 2005 have the tremors in Srinagar been bad enough to force me out of the house. I grabbed a blanket & ran. I didn’t remember to take my phone & so was unable to tweet “earthquake” while the damn ground was shaking.