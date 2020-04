ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി 20 കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതായി തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 3 വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം തൊഴിലാളികള്‍, പ്രത്യേകിച്ചും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടത്. വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ശമ്പളം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയിലെ 40 കോടി തൊഴിലാളികള്‍ ദാരിദ്രത്തിലാകുമെന്നാണ് ലോക തൊഴില്‍ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, വിവിധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഇ-മെയിലുകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഈ കോള്‍ സെന്ററുകളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കും. പ്രശ്‌നം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് അവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാം.

ലേബര്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാര്‍, റീജിയണല്‍ ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാര്‍, അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ എന്നിവരാണ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 20 കോള്‍ സെന്ററുകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം ദിവസേന ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടറിലെ ചീഫ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

