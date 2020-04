ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐടി, ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് (ബി.പി.ഒ) സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജൂലായ് 31 വരെ നീട്ടി. കേന്ദ്ര ഐടി-ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം അടയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ചില അംഗീകൃത വെര്‍ച്വല്‍ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളുടെ (വിപിഎന്‍) ആവശ്യകത, 'വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി' സൗകര്യം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയുടെ ആവശ്യകത എന്നിവ ഇളവുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 13-ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഇളവുകള്‍ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇനിയും നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഇളവുകള്‍ ജൂലായ് അവസാനം വരെ നീട്ടിയത്.

രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഐടി ഹബുകളായ ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ഡല്‍ഹി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങള്‍ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് -19 ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ഐടി കമ്പനികള്‍ക്ക് ജൂലൈ അവസാനം വരെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടരാന്‍ നേരത്തെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Govt relaxes 'work from home' connectivity norms for IT, BPO firms till July-end