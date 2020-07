ന്യൂഡല്‍ഹി: ടിക് ടോക്ക് അടക്കം 59 ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക് എതിരേ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഗെയിം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊന്നായ പബ്ജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 275 ആപ്പുകളുടെ പട്ടികയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്പുകള്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ രാജ്യസുരക്ഷയേയും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയേയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നകാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

പബ്ജിക്ക് പുറമേ സിലി, യു ലൈക് അടക്കമുളള ആപ്പുകള്‍ പട്ടികയിലുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകള്‍ക്ക് പുറമേ ചൈനീസ് ബന്ധമുള്ള ആപ്പുകളേയും പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ സ്വകാര്യത ഈ ആപ്പുകള്‍ എത്രത്തോളം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയാല്‍ അവയ്ക്ക് നിരോധനമുണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചന.

ചില ആപ്പുകളെ രാജ്യസുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് ചിലതിനെ ഡാറ്റ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതിന്റേയും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ ആപ്പുകളിലൂടെ ഡേറ്റ ചൈനയിലേക്ക് ചോരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ- ചൈന സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനീസ് ബന്ധമുള്ള 59 ആപ്പുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചത്. പ്രധാനമായും ഡേറ്റ സ്വകാര്യ ഉറപ്പുവരുത്തിന്നില്ലെന്നും ഡേറ്റ ചോര്‍ത്തുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഏറെ ജനപ്രീതിയുള്ള ടിക് ടോക്ക്, യുസി ബ്രൗസര്‍ അടക്കമുള്ള ആപ്പുകള്‍ക്കെതിരായ നടപടി.

Content Highlights: Govt plans ban on PubG, 273 other apps after action against 59 Chinese apps