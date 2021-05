ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം ഗൗവത്തോടെ മുന്‍കൂട്ടി കാണുന്നതിലും അത് നേരിടുന്നതിലുമുണ്ടായ പോരായ്മകള്‍ ബി.ജെ.പി.-ആര്‍.എസ്.എസ്. അണികളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2014-ല്‍ അധികാരത്തലേറിയതിന് ശേഷം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് 19 രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമാക്കിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിദേശ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തുടരെ തുടരെ വരുന്നുണ്ട്.. കോവിഡ് രണ്ടാം വരവിനെ നേരിടുന്നതില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കാണിച്ച അലംഭാവം പൊറുക്കാനാവാത്ത വീഴ്ചയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മേഡിക്കല്‍ ജേണല്‍ ലാന്‍സെറ്റ് മുഖപ്രസംഗത്തിലെഴുതിയത്.

രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയിലും സംഘപരിവാരത്തിലും സര്‍ക്കാര്‍ കുറച്ചുകൂടി ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുകയാണ് . ഓക്ജിസനടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ഹൈക്കോടതികളില്‍നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയില്‍നിന്നുമുണ്ടായ തിരിച്ചടികളും മറ്റൊരു വശത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവും സര്‍ക്കാരിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ പോരായ്മകളും ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ തുറന്നുക്കാട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായതായി ഒരു മുതിര്‍ന്ന നോതാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പോലും ആളുകള്‍ പ്രാണവായുവിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാഴ്ച ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യം സ്വയംപര്യപ്തമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത്

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന യു.പി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതൃത്വം സര്‍ക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്‍.ഡി.ടി.വി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന യു.പി. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം അത്ര അനുകൂലമായിരുന്നില്ല ബി.ജെ.പിക്ക്.

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വീഴ്ചകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗംഗ്വാര്‍ കത്തെഴുതിയത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അതൃപ്തി വെളിവാക്കുന്നതാണ്. ഓക്സിജന്‍ കുറവ്, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ കരിഞ്ചന്ത, തന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ കത്ത്.

പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയില്‍ അഴിച്ചുപണി വേണം. ചിലരെ ഒഴിവാക്കി പുതുമുഖങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ചില നേതാക്കള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 രണ്ടാം തരംഗം രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കുന്ന വേളയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പോയത് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കിയെന്ന് ചില മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും രാജ്യത്തെ ഉന്നത നേതാക്കള്‍ നടത്തിയ റാലികള്‍ ആഗോള മാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാക്കിയെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പൊതുജനസുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാതെ വോട്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയെന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് കെ. വിജയരാഘവന്‍ മൂന്നാം തരംഗത്തെ കുറിച്ച് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. എന്നാല്‍ രണ്ടാം തരംഗത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു.

ഒന്നാം തരംഗത്തില്‍ ബി.ജെ.പി.- ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായിരുന്നു. വാക്സിനേഷന്‍ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മറ്റൊരു വിമര്‍ശനം. വാക്സിനുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വേഗത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയര്‍ന്നതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

18 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് മെയ് ഒന്നുമുതല്‍ വാക്സിന്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ടില്ല. വാക്സിന്‍ ലഭ്യതയുടെ കുറവാണ്‌ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

ഇതിനിടെ ഡല്‍ഹി, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്നും ചില ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

