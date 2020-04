ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തികമായുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്നതിനായി നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തി. നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് വിലക്കുള്ള മേഖലകളിൽ ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരു വിദേശ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാനോ അവസരം നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതോ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരനോ ആയ ഒരാൾക്കോ കമ്പനിക്കോ പുതിയ നയപ്രകാരം നിക്ഷേപം നടത്താം. നിക്ഷേപം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗത്തിലുള്ളതാകണം.

അതേസമയം, ഈ നയത്തിൽ പാകിസ്താൻ കമ്പനികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പ്രതിരോധം, ആണവോർജം, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പാക് കമ്പനികൾക്കോ പൗരന്മാർക്കോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണമുള്ളത്. മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

Govt of India reviews Foreign Direct Investment policy for curbing opportunistic takeovers/acquisitions of Indian companies due to #COVID19. A non-resident entity can invest in India, subject to FDI Policy except in those sectors/activities which are prohibited:Govt of India(1/3)