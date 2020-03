ന്യൂഡല്‍ഹി:കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രം, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പെയിനുകള്‍ ആരംഭിക്കാനും നിര്‍ദേശിച്ചു.

'ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ആഗോള വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും ഡേറ്റകളും വിവിധ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷിക്കുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി വിവിധ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പെയിനുകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക വിവരങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കണം.ഒപ്പം തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകള്‍ക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ടിന്റെ 2111(W) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് പോലുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക ഹെല്‍പ് ലൈനുകള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

