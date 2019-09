ന്യൂഡൽഹി: റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിലെ കരുതല്‍ ധനത്തില്‍ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എടുത്തതിന് പിന്നാലെ എല്‍ഐസിയില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ 10.5ലക്ഷം കോടി രൂപയെടുത്തു വകമാറ്റി എന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രംഗത്ത്. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വക്താവ് അജയ് മാക്കനാണ് വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്.

"റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിലെ കരുതല്‍ ധനത്തില്‍ നിന്ന് വലിയ തുക സർക്കാർ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ എല്‍ഐസിയിലെയും നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് 10.5ലക്ഷം കോടി രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ പോലെയും നിങ്ങളെപ്പോലെയും ഉള്ളവര്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്", കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വക്താവിന്റെ വാക്കുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പുറത്തു വിട്ടു.

Reserve Bank’s reserve has been taken away forcefully. It has now come to light that the Govt has taken Rs 10.5 lakh crores from LIC’s deposits, where people like you and I deposit, and is investing in banks: @pranavINC#BJPBadForEconomy