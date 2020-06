ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തി മേഖലകളിലെ ദുര്‍ഘടമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ റോഡ് നിര്‍മാണം അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവ്. ഈ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 100 മുതല്‍ 170 ശതമാനംവരെ ശമ്പളവര്‍ധനവ് വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പുതുക്കിയ ശമ്പളവ്യവസ്ഥ നിലവില്‍വന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ദേശീയപാതാ വികസന അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കി. ചൈന, പാകിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി മേഖലകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് റിസ്‌ക് അലവന്‍സ് 100 മുതല്‍ 170 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ത്തിയതായി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ലഡാക്കില്‍ റോഡ് നിര്‍മാണ മേഖലകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ശമ്പള വര്‍ധനവ്.

പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലഡാക്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 16,770ല്‍ നിന്ന് 41,440 ആയി ഉയരും. ഇതേ ജോലിക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ 28,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം. ലഡാക്കിലെ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 25,700ല്‍ നിന്ന് 47,360 ആയും ഉയര്‍ത്തി. സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിക്ക് ഇനി ലഡാക്കില്‍ 60,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഇത് 30,000 രൂപയായിരുന്നു.

മാനേജര്‍ തലത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 50,000ല്‍നിന്ന് 1,12,800 ആയും വര്‍ധിക്കും. സീനിയര്‍ മാനേജര്‍ക്ക് ഇത് 1,23,600 രൂപയാണ്. ശമ്പള വര്‍ധനവിന് പുറമേ നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും. യാത്രാ അലവന്‍സ്, ഡിഎ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവ ഇതിന് പുറമേയുണ്ട്.

ദുര്‍ഘടമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ വിഭാഗത്തില്‍ അസം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍, മിസോറം, നാഗാലാന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലാണ്. ലഡാക്ക് മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് മൂന്നാം വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

