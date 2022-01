ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിനേഷനായി തയ്യാറാക്കിയ കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍നിന്ന് യാതൊരു വിവരങ്ങളും ചോര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്നും ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാസ്റ്റ്‌ഫോമില്‍ എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന വാര്‍ത്തകളുടെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സെര്‍വറില്‍ നിന്ന് സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്ന വാര്‍ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. വ്യക്തികളുടെ പേരുകള്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, വിലാസം, കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ത്തിയതെന്നും ഇവ ചില ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

അതേസമയം, ആളുകളുടെ വിലാസമോ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളോ കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന ആരോപണം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രതികരിച്ചു.

