ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള മുഴുവന്‍ ഹര്‍ജികളും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാ ഹര്‍ജികളിലേയും നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

യുവതീപ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവില്‍ 23 റിട്ട് ഹര്‍ജികളാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന്റെ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ശബരിമലയില്‍ മൂന്ന് നിരീക്ഷകരെ നിയമിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കും.

യുവതി പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ജനുവരി 22ന് കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

