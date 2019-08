ലഖ്‌നൗ: സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷക താമസസ്ഥലത്ത് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ആഗ്ര സ്വദേശിനിയായ നൂതന്‍ യാദവ് (35) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ എറ്റയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം.

ഇവര്‍ താമസിച്ചുവന്ന എറ്റയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. അവിവാഹിതയായ നൂതന്‍ യാദവ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് എറ്റ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

നൂതന്‍ യാദവിന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നുള്ള ഏതാനും ചിലര്‍ ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ വന്നു താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇവരുടെ പങ്ക് സംശയിക്കുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

രണ്ടു മാസം മുന്‍പാണ് ആഗ്രയിലെ കോടതി പരിസരത്തുവെച്ച് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ അധ്യക്ഷ ദര്‍വേഷ് യാദവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഇവരെ മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനാണ് വെടിവെച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ നോയ്ഡയില്‍ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അഭിഭാഷക സ്വന്തം വീട്ടില്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Govt Counsel Shot Dead Outside Her Home at UP