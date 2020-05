ന്യൂഡല്‍ഹി: ചില വിഭാഗത്തിലുള്ള ഓവര്‍സീസ് സിറ്റിസണ്‍സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിദേശങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് തീരുമാനം.

ഒസിഐ കാര്‍ഡുള്ള സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാം. പക്ഷേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരായിരിക്കണം. ദമ്പതിമാരില്‍ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനും മറ്റൊരാള്‍ ഒസിഐ കാര്‍ഡ് ഉടമയുമാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കും രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍ ആയിരിക്കണം.

മരണം പോലുള്ള കുടുംബപരമായ അത്യാവശ്യം മൂലം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒസിഐ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജനിച്ചതും ഒസിഐ കാര്‍ഡുകള്‍ കൈവശമുള്ളതുമായ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാം.

