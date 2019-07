ബെംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബിജെപി എംഎല്‍എമാര്‍ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും കഴിഞ്ഞ കര്‍ണാടക വിധാന്‍ സൗധ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനുള്ള വേദിയായി മാറി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മണിക്കകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരിക്കെ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകളും വാഗ്വാദങ്ങളും വിധാന്‍ സൗധയില്‍ അരങ്ങേറും.

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്താത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ധര്‍ണ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിധാന്‍ സൗധയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയത്.

വിധാന്‍ സൗധയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും സൗകര്യമുള്ള മറ്റിടങ്ങളും ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ.മാര്‍ കൈയടക്കിയതോടെ സമയാസമയം കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കാനും ജീവനക്കാരാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്. ഇതിനിടയില്‍ ഭരണപക്ഷത്തെ നേതാക്കള്‍ കുശലാന്വേഷണം നടത്താനെത്തിയതും കൗതുകമായി. വിധാന്‍ സൗധയില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എമാര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി.പരമേശ്വര രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്.

വിശ്വാസവോട്ട് അനാവശ്യമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. വെള്ളിയാഴ്ച സഭ ചേരുന്നതുവരെ വിധാന്‍ സൗധയില്‍ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയത്.

വ്യാഴാഴ്ചതന്നെ വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്ന ഗവര്‍ണര്‍ വാജുഭായ് വാലയുടെ നിര്‍ദേശം സ്പീക്കര്‍ കെ.ആര്‍. രമേശ്കുമാര്‍ തള്ളിയിരുന്നു. ഗവര്‍ണറുടെ നിര്‍ദേശത്തിനുവിരുദ്ധമായി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് സഭ പിരിയാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിഷയത്തില്‍ വീണ്ടും ഇടപെട്ട ഗവര്‍ണര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരമണിക്കകം വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കത്ത് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

വ്യാഴാഴ്ചരാവിലെ സഭ ചേര്‍ന്നയുടനെ കുമാരസ്വാമി മന്ത്രിസഭയില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്നെന്ന ഒറ്റവരി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍, വോട്ടെടുപ്പിനു ഭരണപക്ഷം തയ്യാറായില്ല. വിമത എം.എല്‍.എ.മാരുടെ ഹര്‍ജിയിലെ സുപ്രീംകോടതിവിധിയും സ്പീക്കറുടെ അധികാരവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയായി.

നിര്‍ണായകമായ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ജനതാദള്‍ എസും വിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ഭരണപക്ഷത്തുനിന്ന് 20 പേര്‍ സഭയിലെത്തിയില്ല. വിമതരില്‍ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജി പിന്‍വലിച്ചു സഭയിലെത്തി.

രാജിവെച്ച 15 എം.എല്‍.എ.മാരെക്കൂടാതെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ.മാരായ ശ്രീമന്ത് പാട്ടീല്‍, ബി. നാഗേന്ദ്ര, ബി.എസ്.പി. അംഗം എന്‍. മഹേഷ്, സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച കെ.പി.ജെ.പി. അംഗം ആര്‍. ശങ്കര്‍, സ്വതന്ത്രന്‍ എച്ച്. നാഗേഷ് എന്നിവരാണ് വിട്ടുനിന്നത്. ബുധനാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ. ശ്രീമന്ത് പാട്ടീല്‍ റിസോര്‍ട്ടില്‍നിന്നു ചാടിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: The ruling coalition in Karnataka, in danger of collapsing after multiple resignations, will have to prove majority on the floor of the house by 1:30 pm today