മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ബി.ജെ.പിയെ ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി ക്ഷണിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയെന്ന നിലയിലാണ് ബി.ജെ.പി നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ക്ഷണിച്ചത്.

288 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 105 അംഗങ്ങളാണ് ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്. 145 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ആവശ്യമായത്. മുഖ്യമന്ത്രിപദം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേനയുമായി യോജിപ്പിലെത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് തലവേദനയാകുന്നത്.

രാജിസമര്‍പ്പിച്ചതിനു ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ശിവസേനയെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ അതിരൂക്ഷ ഭാഷയില്‍ മറുപടിയുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. 56 അംഗങ്ങളാണ് ശിവസേനയ്ക്കുള്ളത്.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has invited the single largest party BJP to form the government pic.twitter.com/VnIXuzjr22