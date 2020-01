ചെന്നൈ: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുന്‍ കേരളാ ഗവര്‍ണറും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പി.സദാശിവം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരേ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍ അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ല. മര്യാദയുടെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമുണ്ടെന്ന് സദാശിവം പറഞ്ഞു.

'സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഗവര്‍ണറെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാം. എന്നാല്‍ അത് ഒരു ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയല്ല' സദാശിവം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന നീക്കങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വാദം.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നല്‍കിയെങ്കിലും ഇത് തൃപതികരമല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി അറിയിച്ചത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരേ കേരള നിയമസഭയില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെതിരെയും ഗവര്‍ണര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനിടയിലാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നിലപാടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പി.സദാശിവം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് പി.സദാശിവം പറഞ്ഞത്.

അതേ സമയം പദവിയുടെ മാന്യത പരിഗണിച്ച് മര്യാദയുടെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കാറുണ്ടെന്നും ചര്‍ച്ച നടത്താറുണ്ടെന്നും സദാശിവം പറഞ്ഞു. തന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Governor does not need to be informed of the day-to-day matters says justice P. Sathasivam