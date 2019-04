നാഗ്പുര്‍: അഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ രാജ്യത്ത് സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാറി വരുമെന്നും സാമുഹിക സംഘടനകള്‍ അവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ആര്‍.എസ്.എസ് നേതാവ് മോഹന്‍ ഭാഗവത്. മഹാമഹോപാധ്യായ് വി.വി മിരാഷിയുടെ 125ാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാഗവത്. സാമൂഹിക- ഗവേഷണ സംഘടനകള്‍ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരെ സമീപിക്കാം. എന്നാല്‍ സാമൂഹിക സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാറി മാറി വരും എന്നതാണ് കാരണം.

രാജഭരണകാലത്ത് 30 മുതല്‍ 50 വരെ വര്‍ഷം വേണ്ടിയിരുന്നു ഭരണാധികാരികള്‍ മാറി വരാന്‍. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ മാറി വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

