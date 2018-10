ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. റഫാല്‍ തീരുമാനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിഹാസം.

'റഫാല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളേക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് പുറപ്പെടും'. രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

The Supreme Court has asked for the #RAFALE decision making process. It’s quite simple really...



The PM decided.



The processes to justify his decision are yet to be invented. But work has begun.



Ps. In this connection, Raksha Mantri is leaving for France tonight. https://t.co/FJJzlBulb0