മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തനിയേ നിലംപതിക്കുമെന്ന്‌ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി അധികാരമാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ താഴെ വീണാല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ബദല്‍ മാര്‍ഗമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമുയര്‍ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. " മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അധികാരമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്കണ്ഠകളില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ദിവസം സ്വയം തകരും." -ഫഡ്നാവിസ് എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അധികകാലം തുടരാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ തകരുന്ന ദിവസം ഒരു ബദല്‍ സര്‍ക്കാരിനെ തങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്നും ഫഡ്‌നാവിസ്‌ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണനയില്‍ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

"മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അഭൂതപൂര്‍വമായ കാര്‍ഷിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കര്‍ഷകര്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ അവര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിയിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയായ ഞങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്. " - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

