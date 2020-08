ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമാചിത്രീകരണം, ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളുടെ ചിത്രീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. അത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കി.

Today @MIB_India have released a detailed SOP for resuming work in the media production industry. The general principles behind the SOP will help create a safe working environment for cast and crew in the industry. pic.twitter.com/UU0NbqONeO