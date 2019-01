ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനം ജനുവരിയില്‍ ഒരുലക്ഷം കോടി കഴിഞ്ഞതായി ധനമന്ത്രാലയം. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മേലുള്ള നികുതി ഭാരം കുറച്ചുള്ള ജി എസ് ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ നടപടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ സാധിച്ചതെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേ സമയം നികുതി വരുമാനത്തിലുള്ള ഉയര്‍ച്ച പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ജി എസ് ടി യില്‍ ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവ് വരുത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ മാസം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേന്ദ്രബജറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ജനുവരിമാസത്തെ ജി എസ് ടി വരുമാനം പുറത്തുവിട്ടതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേ സമയം എല്ലാ മാസത്തേയും വിശദമായ കണക്ക്‌ ശനിയാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

