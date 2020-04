ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രോഗ പരിശോധന നടത്താനുള്ള കിറ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന്‌ കേന്ദ്രസർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തീരുമാനം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലവിൽ വന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.

കൊറോണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ പരിശോധനയ്‍ക്ക് കൂടുതൽ കിറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് നിയന്ത്രണം. ഇതുപ്രകാരം ഇവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കണം. ലൈസൻസില്ലാതെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.

രോഗം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയം മുതൽ ഇത്തരം പരിശോധനാ കിറ്റുകൾക്ക് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിശോധനകൾക്കുള്ള കിറ്റുകൾ കയറ്റി അയയ്‍ക്കുന്നത് പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തീരുമാനം. ഇതുവഴി ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിലവർധന പിടിച്ചുനിർത്താൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

