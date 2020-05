ന്യൂഡല്‍ഹി: രക്തത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് ആന്റിബോഡി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഐസിഎംആര്‍ വികസിപ്പിച്ച പരിശോധനാ കിറ്റുകള്‍ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കരാര്‍ അഹമ്മദാബാദിലെ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിക്ക് കൈമാറി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. അഹമ്മദാബാദിലെ സിഡസ് കാഡില എന്ന ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിക്കാണ് കരാര്‍ നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ പരസ്യ അറിയിപ്പ് നല്‍കാതെ ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രം കരാര്‍ കൈമാറായതില്‍ ആക്ഷേപമുയര്‍ത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് കമ്പനികള്‍.

ഐസിഎംആര്‍ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പൂനെ വൈറോളജി ലാബ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള എലിസ കിറ്റ് കോവിഡ് രക്ഷാകവച് എന്ന പേരില്‍ വികസിപ്പിച്ചതായി ഞായാറാഴ്ച കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രക്തത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള കിറ്റ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികത സിഡസ് കാഡിലയ്ക്ക് കൈമാറിയെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി എലിസ കിറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ ഇതിനെതിരെ ആക്ഷേപവുമായി രംഗത്തെത്തി. സാങ്കേതികത കൈമാറുന്നതിന് താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളോ നോട്ടീസുകളോ അറിയിപ്പോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മൂന്നോളം ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികള്‍ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം കരാറുകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ സമാനമായ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളെക്കൂടി ക്ഷണിക്കണമെന്ന ചട്ടം നിലനില്‍ക്കെ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഈ നീക്കത്തെ വിമര്‍ശിക്കുകയാണ് മറ്റ് കമ്പനികള്‍. പല കമ്പനികള്‍ക്ക് സാങ്കേതികത നല്‍കിയതിനു ശേഷം നിര്‍മിക്കുന്ന മികച്ച ഉത്പന്നത്തിന് അനുമതി നല്‍കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സിസ്റ്റം റിസോഴ്‌സ് സെന്റര്‍ വക്താവ് ടി സുന്ദരരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വളരെ പെട്ടന്ന് വലിയ തോതില്‍ ഉത്പാദനം നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് സിഡസ് കാഡിലയ്ക്ക് കരാര്‍ കൈമാറിയത് എന്നാണ് കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

