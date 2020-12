ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തുറന്ന മനസോടെ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍. എന്നാല്‍, പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ അവര്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

മണ്ഡിയുടെ വിലങ്ങുകളില്‍നിന്ന് കര്‍ഷകരെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉത്പന്നം മണ്ഡിക്ക് പുറത്ത് എവിടെയും ആര്‍ക്കും എന്ത് വിലയ്ക്കും വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. എപിഎംസി (അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ പ്രൊഡ്യൂസ് മാര്‍ക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി) കളെയോ താങ്ങുവിലയേയോ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ബാധിക്കില്ല. അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കര്‍ഷക സംഘടനകളോട് വിശദീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചു. ഉറപ്പുകള്‍ എഴുതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ഒറ്റ ആവശ്യത്തില്‍ അവര്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്.

കൃഷി സംസ്ഥാന വിഷയമായതിനാല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമം നിര്‍മ്മിക്കാനാവില്ലെന്നും, പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അസാധുവാണെന്നും ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച നിയമം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന കാര്യം അവരോട് വിവരിച്ചു. കര്‍ഷകരുടെ കൃഷിഭൂമി വ്യവസായികള്‍ കൈയ്യടക്കും എന്നതാണ് കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ മറ്റൊരു ആശങ്ക. എന്നാല്‍, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാണ, പഞ്ചാബ്, കര്‍ണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി കരാര്‍ കൃഷി നടക്കുന്നു. അവിടെയൊന്നും കൃഷിഭൂമി വ്യവസായികള്‍ കൈയടക്കിയിട്ടില്ല. പുതിയ നിയമപ്രകാരം കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവ സംസ്‌കരണം നടത്തുന്നവര്‍ ധാരണയില്‍ എത്തുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടക്കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല.

കര്‍ഷകരും ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൃഷിഭൂമിയില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ സംസ്‌കരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാല്‍ കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതോടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ കൃഷിഭൂമിയില്‍നിന്ന് നീക്കണം. അവ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകാത്തപക്ഷം കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ നിയമത്തിലുണ്ട്.

സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ 2006 ലാണ് വന്നത്. എന്നാല്‍ അവ നടപ്പാക്കാന്‍ തയ്യാറായത് മോദി സര്‍ക്കാരാണെന്ന് രാജ്യത്തിന് മുഴുവന്‍ അറിയാം. താങ്ങുവില സമ്പ്രദായും തുടരുമെന്നകാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ വിപണിയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുമെന്ന ആശങ്ക അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുമേല്‍ ഒരുതരത്തിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

