ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പറേഷ(ബി.പി.സി.എല്‍.)ന്റെ ഓഹരികള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള താത്പര്യപത്രം സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷണിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈവശമുള്ള 52.98 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള താത്പര്യപത്രമാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഹരി വാങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ മേയ് നാലിനു മുമ്പ് സര്‍ക്കാരിന് അപേക്ഷ നല്‍കണം.

Govt invites bids to sell its entire 52.98 per cent stake in Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL): Bid document — Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2020

രാജ്യത്തെ മികച്ച ലാഭത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഓഹരികളാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യോഗം ബി.പി.സി.എല്ലിലെ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഴുവന്‍ ഓഹരികളും വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 59.28 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് ബി.പി.സി.എല്ലില്‍ സര്‍ക്കാരിനുള്ളത്. 2019 ഡിസംബറില്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തികപാദത്തില്‍ 2083 കോടിരൂപ ലാഭം ബി.പി.സി.എല്‍. നേടിയിരുന്നു.

പത്ത് ദശലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ മൂലധനം ഉള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ഓഹരിവില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അഥവ കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ് ഇപാടില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദശലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: government invites to sell its entire share in bpcl