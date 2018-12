ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രിന്റ് - ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യം നല്‍കുന്നതിനായി നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ 2014 - 15 മുതല്‍ ചെലവഴിച്ചത് 5,200 കോടിയിലേറെ രൂപ. ലോക്സഭയിലെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്‌വര്‍ധന്‍ സിങ് റാത്തോഡാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

2014-15 കാലത്ത് 979.78 കോടി രൂപയും 2015-16 കാലത്ത് 1,160 കോടി രൂപയും 2016-17 കാലത്ത് 1,264.26 കോടി രൂപയും 2017-18 കാലത്ത് 1,313.57 കോടി രൂപയും പരസ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ചു.

2018-19 കാലത്ത് ഡിസംബര്‍ ഏഴു വരെയുള്ള പരസ്യ ഇനത്തിലുള്ള ചെലവ് 527.96 കോടി രൂപയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ആകെ ചെലവ് 5,245.73 കോടി രൂപ മാത്രം. ഇതില്‍ 2,282 കോടി രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ചത് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ക്കാണ്. 2,312.59 കോടി രൂപ ദൃശ്യ- ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കായും ചെലവഴിച്ചു. 651.14 കോടി രൂപ പുറത്തുള്ള പരസ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

