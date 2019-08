ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ രണ്ടുറൂട്ടുകളിലെ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം മണിക്കൂറില്‍ 160 കിലോമീറ്ററായി ഉയര്‍ത്താന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഡല്‍ഹി-മുംബൈ, ഡല്‍ഹി-ഹൗറ റൂട്ടുകളിലാണ് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതിയായത്. 2023-ഓടെ ഈ റൂട്ടുകളിലെ പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള റെയില്‍വേയുടെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഈ റൂട്ടുകളില്‍ വേഗം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. മിഷന്‍ റാഫ്ത്താര്‍ എന്ന പേരില്‍ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗമുയര്‍ത്താനുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് റെയില്‍വേ നേരത്തെ രൂപം നല്‍കിയിരുന്നു. യാത്രാ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം പരമാവധി 60 ശതമാനം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് റെയില്‍വേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വേഗം ഉയര്‍ത്താനും സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ഡല്‍ഹി-മുംബൈ, ഡല്‍ഹി-ഹൗറ റൂട്ടുകളില്‍ യഥാക്രമം 6806 കോടി രൂപയും 6685 കോടി രൂപയും ചിലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.

ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഡല്‍ഹി-മുംബൈ റെയില്‍പാതയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം 1483 കിലോമീറ്ററാണ്. ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം 160 കിലോമീറ്ററായി ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ ഡല്‍ഹിക്കും മുംബൈക്കും ഇടയിലെ യാത്രസമയത്തില്‍ മൂന്നരമണിക്കൂറോളം കുറവുണ്ടാകും. പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ പുതിയ സെമി-ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകളും ഈ റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും.

1525 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഡല്‍ഹി-ഹൗറ റെയില്‍പാത അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പുതിയ വേഗത്തില്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിതുടങ്ങിയാല്‍ ഈ റൂട്ടിലെ യാത്രസമയത്തില്‍ അഞ്ചുമണിക്കൂറോളം ലാഭിക്കാം. പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അടക്കമുള്ള അതിവേഗ ട്രെയിനുകളും ഈ റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയേക്കും.

