ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് അകപ്പെട്ടുപോയ വിദേശ പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിസാ കാലാവധി നീട്ടിനല്‍കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. സാധാരണ വിസ, ഇ-വിസ എന്നിവയെല്ലാം ഏപ്രില്‍ 30വരെയാണ് നീട്ടി നല്‍കുക.

റെഗുലര്‍വിസ, ഇ-വിസ, രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഉടമ്പടികളെല്ലാം നീട്ടിനല്‍കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്‌ അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 30 അര്‍ധരാത്രി വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഇളവ് ലഭ്യമാകും. ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല്‍ ഗ്രാറ്റിസ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിസാ കാലാവധി ഏപ്രില്‍ 30 വരെ നീട്ടി നല്‍കും.- ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

