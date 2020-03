ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ ഭീതിയില്‍ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. ഇറാനില്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള ആയിരത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും 11000ഓളം തീര്‍ത്ഥാടകരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. തീര്‍ഥാടകരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിലാണ് ആദ്യ പരിഗണന. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ കൊറോണ തീവ്രമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എസ് ജയശങ്കര്‍ രാജ്യസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

യുറോപ്പില്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ കൂടിവരികയാണ്. ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണ്. യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം എല്ലാവരും മനസിലാക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്‌. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എസ് ജയശങ്കര്‍ രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നൂറിലേറെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഇറ്റലിയിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങികിടക്കുകയാണെന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടണമെന്നും എകെ ആന്റണി രാജ്യസഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറായി സഹായങ്ങളോ ഭക്ഷണമോ ലഭിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണിവര്‍. ഇതില്‍ ഇരുപതിലേറെ പേര്‍ മലയാളികളാണ്. നാട്ടിലുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഭീതിയിലാണ്. എല്ലാവരെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എകെ ആന്റണി രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

