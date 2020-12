ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു. മണിപ്പൂരിലെ തൗബാൾ ജില്ലയിലെ നോങ്പോക് സെകമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്തെ എ.ഡബ്ല്യു.പി.എസ്-സുരമംഗലം സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ടാമത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ചാഗ്ലംങ് ജില്ലയിലെ ഖർസങ് സ്റ്റേഷനാണ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

സ്വത്ത് തർക്കം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കാണാതായവരുടെ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. അതാത് സ്റ്റേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായവും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

സർവേയിൽ 4,065 പേർ പങ്കെടുത്തതായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താകുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആകെ 16,671 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് 75 സ്റ്റേഷനുകളെയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പത്ത് സ്റ്റേഷനുകൾ അടങ്ങിയ അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം ആദ്യ പത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനുകളും ഇടംപിടിച്ചിട്ടില്ല.

മികച്ച പത്ത് സ്റ്റേഷനുകൾ

1. മണിപ്പൂർ - തൗബാൾ ജില്ലയിലെ നോങ്പോക് സെകമായി

2. തമഴ്നാട് - സേലത്തെ എ.ഡബ്ല്യു.പി.എസ്-സുരമംഗലം

3. അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ചാഗ്ലംങ് ജില്ലയിലെ ഖർസങ്

4. ഛത്തീസ്ഗഢ് - സുരജ്പൂർ ജില്ലയിലെ ജിൽമിലി

5. ഗോവ - സൗത്ത് ഗോവയിലെ സാങ്കും

6. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ - കാളിഘട്ട്

7. സിക്കിം - പാക്യോങ്

8. ഉത്തർപ്രദേശ് - മൊറാദാബാദ് ജില്ലയിലെ കാന്ത്

9. ദദ്ര നഗർ ഹവേലി - ഖാൻവേൽ

10. തെലങ്കാന - കരിംനഗർ ജില്ലയിലെ ജമ്മികുന്ത ടൗൺ

