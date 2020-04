ഗൊരഖ്പുര്‍: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് മകന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം നടത്തിയ വ്യവസായിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഗൊരഖ്പുരില്‍ നിന്നുള്ള വ്യവസായിക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

മകന്റെ ജന്മദിനത്തില്‍ താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാള്‍ ആഘോഷ പരിപാടി നടത്തിയത്. അറുപതിലധികം അതിഥികള്‍ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചിരിച്ചതോടെ പോലീസ് സ്വമേധയാ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങള്‍ യഥാര്‍ഥമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് വ്യവസായിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ സമീപത്തെ ആളുകള്‍ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. ഇയാള്‍ താമസിക്കുന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ നിരവധി പേരെ പരിപാടിയില്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അറുപതോളം പേര്‍ മാത്രമാണ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് സമീപവാസി പറഞ്ഞു.

എപിഡെമിക് ഡിസീസ് ആക്ട്, ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് ആണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത കണ്ടലറിയുന്ന മറ്റ് ചിലര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

