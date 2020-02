ന്യൂഡല്‍ഹി: കലാപത്തിന്റെ പിടിയില്‍നിന്ന് മോചിതമാകുന്നതേയുളളൂ രാജ്യതലസ്ഥാനം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും പോര്‍വിളികള്‍ അങ്ങിങ്ങ് മുഴങ്ങുകയാണ്. ഡല്‍ഹി മെട്രോയുടെ രാജീവ് ചൗക്ക് സ്റ്റേഷനില്‍ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് രാജ്യദ്രോഹികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂവെന്ന് (ദേശ് കേ ഗദ്ദാരോം കോ ഗോലി മാരോ സാലോം കോ) പോര്‍വിളി മുഴക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഒരു അഡ്‌വെര്‍ടൈസിങ് ഏജന്‍സിയിലെ കോപ്പി റൈറ്ററായ വൈഭവ് സക്‌സേനയാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയതെന്ന് 'സ്‌ക്രോള്‍' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, ദേശീയ ജനസംഖ്യ പട്ടിക, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയവരുടെ നേര്‍ക്ക് വ്യാപകമായി ഈ പോര്‍വിളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

രാജീവ് ചൗക്ക് സ്റ്റേഷനിലെ കഫേ കോഫീ ഡേ ഔട്ട്‌ലെറ്റിനു സമീപം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.35 ഓടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘത്തില്‍ ഏകദേശം പത്തുപേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നോയ്ഡയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ പോര്‍വിളി മുഴക്കിയതെന്നും വൈഭവ് പറഞ്ഞു. താന്‍ വീഡിയോ റെക്കോഡ് ചെയ്ത് പത്തുമിനിട്ടിനുള്ളില്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതായും അന്വേഷണം നടത്തിയതായും വൈഭവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Right in the heart of Delhi, at the Rajiv Chowk metro station, slogans this morning: “Desh ke gaddaron ko, goli maaron saalon ko.”



“Shoot the traitors.”



We spoke to the young man who recorded this video. Details @scroll_in shortly. pic.twitter.com/xhf8kkXPcE