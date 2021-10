ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും വിതരണവും ദേശീയ സുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ യുവതലമുറയെയാണ് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുന്നവരെയും ഇവർ വിതരണശൃംഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇത്തരം മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും വിതരണവും തടയുന്നതിനായുള്ള നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിലാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പിഴയും നിരവധി വര്‍ഷങ്ങള്‍ തടവും മുതല്‍ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ലഹരി കടത്ത്. നിയമവിരുദ്ധമായ മരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം, വിതരണം, വില്‍പ്പന എന്നിവയാണ് 'ലഹരി കടത്ത്' എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിളിലും ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹെറോയിന്‍, ഹാഷിഷ് എന്നിവയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ. കൂടാതെ, ആഭ്യന്തരമായി നിര്‍മിക്കുന്നവയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ രാസവസ്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്തയ്ക്കും കാര്യമായ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ്.

ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍

ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍ അഥവാ സുവര്‍ണ്ണ ത്രികോണം എന്നത് തായ്ലന്‍ഡ്, ലാവോസ്, മ്യാന്‍മാര്‍ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില്‍ പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അമേരിക്കന്‍ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎ ആണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് 'ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍' എന്ന പേര് നല്‍കിയത്. ഏകദേശം 3,50,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിലായിരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കറുപ്പ് ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌.

സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് | ചിത്രം: AP

1950കള്‍ക്ക് ശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുപ്പ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. 21-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ ലോകത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം ഹെറോയിനും ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍ നിന്നാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ കറുപ്പ് ഉത്പാദനത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റ്

മധ്യ, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറന്‍ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, അനധികൃത കറുപ്പ് ഉത്പാദനത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളിലൊന്നാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റ് (മറ്റൊന്ന് ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍). അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാന്‍, പാകിസ്ഥാന്‍ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റ്. ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയില്‍ ഉള്ള പര്‍വതപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിപ്പേര് കിട്ടാന്‍ കാരണം.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ പോപ്പി പാടങ്ങള്‍ | ചിത്രം: AP

യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ് ഓഫീസ് ഓണ്‍ ഡ്രഗ്‌സ് ആന്‍ഡ് ക്രൈം (UNODC) നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തെ ഹെറോയിന്‍ ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉറവിട മേഖലകളില്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം. 1991ല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ലോകത്തിലെ പ്രാഥമിക കറുപ്പ് ഉത്പാദകരാകുകയും 1,782 മെട്രിക് ടണ്‍ വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് കണക്ക്. മുമ്പ് കറുപ്പ് ഉല്‍പാദനത്തില്‍ ലോകത്ത് മുന്‍പന്തിയിലായിരുന്ന മ്യാന്‍മാറിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന് പുറമേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാഷിഷ് ഉത്പാദക രാജ്യവും അഫ്ഗാനിസ്താനാണ്. 90 ശതമാനം നോണ്‍-ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രേഡ് കറുപ്പും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ്. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കറുപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മ്യാന്‍മര്‍. 2006-ല്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിള്‍ മേഖലയാണ് ഏറ്റവുമധികം കറുപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈയിടെയായി മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത മയക്കുമരുന്നുകളുടെ നിര്‍മാണം ഈ മേഖലകളില്‍ കൂടി വരുന്നതായാണ് യുഎന്‍ഒഡിസി നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2006ന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ സിന്തറ്റിക്ക് ഡ്രഗ്ഗുകളുടെ ഉപഭോഗം വലിയ തോതില്‍ കൂടിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിളിനും ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റിനും നടുവില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും. സ്വാഭാവികമായും ഈ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലഹരി കടത്തുകാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യതന്നെയാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയും ഇന്ത്യയാണ്. ഇത്തരം മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുള്ള ഹബ്ബായും ഇവര്‍ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും നാല് അതിര്‍ത്തികളിലൂടെയാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ട്രയാംഗിളില്‍ നിന്നും ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റില്‍ നിന്നും മറ്റും മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുപ്പും കഞ്ചാവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ ക്രസന്റിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തി ഹെറോയിന്‍, ഹാഷിഷ് എന്നിവയുടെ അനധികൃത കടത്തലിന് പ്രധാനമായും ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യ-നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തി: നേപ്പാളില്‍ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്ന രണ്ട് മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഹാഷിഷും കഞ്ചാവും.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഒരു പോപ്പി പാടം | ചിത്രം: AP





ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മാര്‍ അതിര്‍ത്തി: ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തി സുവര്‍ണ്ണ ത്രികോണത്തിന് സമീപമാണ്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മയക്കുമരുന്നിനുള്ള ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുന്നതായി പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും മേഖലയിലെ നിരവധി കലാപങ്ങളും ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഹെറോയിനും സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളും കടത്തുന്നതിന് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതാണ്. അതിശക്തമായ സുരക്ഷയുള്ള അതിര്‍ത്തികളിൽ ഒന്നാണിത്.



ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തി: സുവര്‍ണ്ണ ത്രികോണത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭൂപ്രകൃതിയും കാരണം ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഹെറോയിന്‍, കഞ്ചാവ്, ഹാഷിഷ്, ബ്രൗണ്‍ ഷുഗര്‍, മുതലായ വിവിധ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ ലഹരി കടത്തുകാർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന മാർ​ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ദേശീയ സുരക്ഷ

തീവ്രവാദികള്‍ ആയുധം കടത്താനുപയോഗിക്കുന്ന അതേ പാതകളാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാര്‍, ക്രിമിനല്‍ ശൃംഖലകള്‍ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. തീവ്രവാദികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സുഗമമാക്കുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്തയെ താറുമാറാക്കാനും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും ഉപയോ​ഗവും ഇടയാക്കുമെന്നുള്ളതും ​​ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്.

ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ട നടപടികള്‍

ലഹരി കടത്ത് തടയാനും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 1985-ല്‍ ഇന്ത്യ എന്‍.ഡി.പി.എസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ കൈവശം വെക്കല്‍, ഉപയോഗം, വില്‍പ്പന തുടങ്ങിയവയാണ് ആക്ടില്‍ പ്രധാനമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. മയക്കുമരുന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വിപണനം ചെയ്യുക, പണം കൊടുത്ത് വലിയ അളവില്‍ വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവ തടയുക എന്നതാണ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എന്‍ഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കേസുകളില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചാണ് ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വധശിക്ഷയാണ് ഇത്തരം കേസുകളില്‍ പരമാവധി നല്‍കുന്ന ശിക്ഷ. മയക്കുമരുന്ന് വലിയ അളവില്‍ വിപണനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് വധശിക്ഷ പോലും കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമായി കണക്കാകുക.

ഫയല്‍ചിത്രം/മാതൃഭൂമി

2015ല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഇത്തരം നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഏതൊക്കെ ഉള്‍പ്പെടും എന്ന് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കില്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യാം. മെഫെഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗം രാജ്യത്ത് യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇതിനെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നാര്‍ക്കോട്ടിക് കണ്ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ നിലവില്‍ വന്നത്. ഡ്രഗ് നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ച നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയായാണ് എന്‍സിബി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലും പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലും ലഹരി കടത്ത് തടയാനും കണ്ടെത്താന്നും വന്‍ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. വലിയൊരളവില്‍ ഇത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ദുര്‍ബലമാക്കിയെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുള്ളിടത്തോളം രാജ്യത്ത് സുഗമമായി മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ കടത്തുകാര്‍ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

Content highlights: Golden crescent and Golden triangle how drugs comes to India