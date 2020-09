ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. കേസിലെ ഒരു പ്രതിക്ക് ഉന്നത ബന്ധമുളളതായും കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു.

ആന്റോ ആന്റണിയും എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രനും ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസും നല്‍കിയ ചോദ്യത്തിനുളള രേഖാമൂലമുളള മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി സ്വര്‍ണം കടത്തുന്ന വിവരം ജൂലായ് മാസത്തില്‍ കസ്റ്റംസ് ആണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതെന്ന് ഇതില്‍ പറയുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനുളള അനുമതി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നല്‍കിയത്.

30 കിലോസ്വര്‍ണമാണ് കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 16 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയാന്‍ കഴിയില്ല. കാരണം അത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും. കേസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്രതിക്ക് ഉന്നതരുമായി അടുത്തബന്ധമുളളതായും മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2015 മുതല്‍ 2020 വരെ കേരളത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍ സ്വര്‍ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന്റെ കണക്കുകളും കേന്ദ്രം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 ല്‍ 2452 കിലോഗ്രാം സ്വര്‍ണമാണ് പിടിച്ചത്. 2016-17-ല്‍ 921 കിലോയും 2017-18 1996 2018-19ല്‍ 2946കിലോയും 2019-20-ല്‍ 2829കിലോയും 2020 മുതല്‍ ഇതുവരെ 123കിലോയും എന്നാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരം. സുതാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖാമൂലം നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ കേന്ദ്രം പറയുന്നു.

