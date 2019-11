ന്യൂഡൽഹി: നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയെ ദേശഭക്തനായി കാണാനാവില്ലെന്നും ബിജെപി അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഗോഡ്സെ ദേശഭക്തനെന്ന തരത്തിൽ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂര്‍ നടത്തിയ വിവാദ പരാമര്‍ശനത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു രാജ്‌നാഥ് . പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാര്‍ലമെന്ററി കൂടിയാലോചന കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങിന്റെ പ്രതികരണം.

"ഗോഡ്‌സെയെ ദേശഭക്തനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തുക്കുന്നത് പോലും അപലപനീയമാണ്. അന്നത്തേത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തത്വങ്ങള്‍ പ്രസക്തമാണ്", രാജ്‌നാഥ് സിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പാര്‍ട്ടി എംപിയായ പ്രജ്ഞാ സിങിന്റെ വാക്കുകള്‍ അപലപിച്ച് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ ദിശാവെളിച്ചമായിരുന്നുവെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

എസ്.പി.ജി. ഭേദഗതി ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുനടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഡി.എം.കെ. അംഗം എ.രാജ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രജ്ഞ വിവാദപരാമര്‍ശവുമായി എഴുന്നേറ്റത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത എതിര്‍പ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള പരാമര്‍ശം രേഖയില്‍നിന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ നീക്കിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം സഭക്ക് പുറത്തേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെ ബിജെപി പ്രതിരോധത്തിലായി. ഇതോടെയാണ് അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.

