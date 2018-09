ന്യൂഡല്‍ഹി: യുവതിയേയും മകളേയും ഡല്‍ഹിയിലെ ആശ്രമത്തില്‍വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ആള്‍ ദൈവം ആശു മഹാരാജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തേ ആസിഫ് ഖാന്‍ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇയാള്‍ പിന്നീട് ആശു മഹാരാജ് എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

2008 മുതല്‍ 2013 വരെ ആശു മഹാരാജും സുഹൃത്തും മകനും തന്നെ പലതവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആശു മഹാരാജ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മകളേയും ഇയാള്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.

യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് ഇയാളുടെ മകന്‍ സമര്‍ ഖാനെയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കേസ് ഞായറാഴ്ച ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി.

Content Highlights: Godman Ashu Maharaj Arrested for Alleged Rape of Woman and her Daughter