ലഖ്‌നൗ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമെന്ന നിലയില്‍ രാജ്യത്ത് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ചിലര്‍ മാത്രം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ടില്ല. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഒന്നാം ദിവസം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ലഖ്നൗവില്‍നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മെഹ്ദ പൂര്‍വയിലാണ് സംഭവം. സ്വയം ആള്‍ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പൊതുസ്ഥലത്ത് ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു. സംഭവമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ സ്ത്രീയും വിശ്വാസികളും തയ്യാറായില്ല. ഒടുവില്‍ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.

'നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും നിങ്ങളുടെ അനുയായികള്‍ക്കെതിരെയും ഞങ്ങള്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാന അവസരം. ഈ ആള്‍ക്കൂട്ടം അവസാനിപ്പിക്കൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടില്‍ പോകണം അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.' എന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയെങ്കിലും ഇവര്‍ പിന്‍വാങ്ങാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

Watch the self styled god woman ‘Maa Aadi Shakti’ from UP. She takes out a sword and threatens the police refusing to dismiss a religious gathering.



Why this woman is not getting treatment already?



Is this even normal behaviour?pic.twitter.com/O9bueT8rTT