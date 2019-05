ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി.യും ആര്‍.എസ്.എസും ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരല്ല, ഗോഡ്‌സെയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗോഡ്‌സെ പരാമര്‍ശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

I finally got it. The BJP and the RSS...



Are not God-Ke Lovers.



They are God-Se Lovers.