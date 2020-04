പനാജി: സജീവ കോവിഡ് കേസുകളില്ലാത്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഗോവ. ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് രോഗികളില്‍ അവസാനത്തെയാളും രോഗമുക്തി നേടിയതോടെയാണിതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

" പൂജ്യത്തിന് ഇപ്പോള്‍ വലിയ മൂല്യമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും നെഗറ്റീവായ കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. " - ഗോവ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വിശ്വജിത്ത് റാണെ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി പരിശ്രമിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.

അവസാനത്തെ സജീവ കോവിഡ് രോഗിയും രോഗമുക്തി നേടുമ്പോള്‍ സംതൃപ്തിയും ആശ്വാസവും തോന്നുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘവും മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരും പ്രശംസ അര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ശേഷം ഗോവയില്‍ പുതിയ കേസുകളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് രോഗികളാണ് ഗോവയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഏപ്രില്‍ 3 ന് ശേഷം പുതിയ പോസിറ്റീവുകളൊന്നും സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സുഖം പ്രാപിച്ച രോഗികളെ ഒരു പ്രത്യേക ഹോട്ടലിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി 14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യും.

Content Highlights: Goa wipes Covid-19 slate clean, count comes down to zero